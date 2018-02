Mirabelli: Non immagino Milan senza Rino

MILANO, 22 FEB - "Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso". Suonano come una conferma per la prossima stagione, i complimenti del ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli all'allenatore, promosso a novembre dalla Primavera alla prima squadra. "Vedo un Milan che starà tanti anni con Gattuso - ha detto Mirabelli, prima della partita di Europa League contro il Ludogorets -. E' nato grande come allenatore, col suo staff fa cose che non sono da allenatore giovane. Speriamo di tenercelo stretto per tanti anni". "Noi non abbiamo mai parlato di traghettatore - ha replicato Mirabelli a chi domandava se Gattuso guiderà il Milan anche nella prossima stagione -. Ero convinto che Gattuso potesse dar qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, gli abbiamo creato dei problemi. Vorrei vederlo lavorare dal primo giorno, con il ritiro, potrebbe dare ancora di più a questa squadra".