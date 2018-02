Lazio:Inzaghi, vogliamo arrivare lontano

ROMA, 22 FEB - Simone Inzaghi è soddisfatto del passaggio del turno della sua Lazio: "Vogliamo arrivare il più avanti possibile - le parole del tecnico - Ai ragazzi oggi ho ricordato l'anno scorso da dove eravamo partiti, quanti sacrifici abbiamo fatto per centrare l'Europa League e sarebbe stato un peccato uscire ai sedicesimi contro la Steaua, con tutto il rispetto. Ora ci giochiamo l'ottavo, ci sono grandissime squadre. Domani c'è il sorteggio e vedremo che succederà". Il tecnico ha avuto parole di elogio per Immobile che con la tripletta di questa sera ha superato proprio Simone Inzaghi nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Lazio: "Avrei voluto sostituire lui per inserire Caicedo - ha continuato Inzaghi - ma ho tolto poi Felipe Anderson che aveva un po' di crampi. Ciro deve continuare così, gioca in una squadra che è al servizio suo, sta segnando a ripetizione e deve continuare così''.