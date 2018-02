Inter: Antonello, fiducia in Spalletti

MILANO, 22 FEB - "La fiducia in Spalletti non è mai mancata. Fin dall'inizio, abbiamo detto che è il nostro condottiero e che, tutti insieme, dalla proprietà alla società, al management, devono supportare l'allenatore, lo staff e i ragazzi, affinché si possa uscire rapidamente da questo momento di crisi. Non è stata mai messa in dubbio la figura del tecnico". L'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, conferma la fiducia in Spalletti. "C'è un progetto di due anni - prosegue - Spalletti è colui che, assieme al proprio staff e ai giocatori, ci porterà a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Il momento è difficile, ma siamo convinti che, attraverso il duro lavoro, si possa tornare in Champions. Serve continuità nel progetto tecnico e così questi momenti di fragilità possono essere superati in maniera più semplice. Significa far sì che si possa sviluppare nel tempo, in uno o due anni, la solidità che in questo momento non abbiamo".