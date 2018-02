Torino: ecco Lyanco "pronto per giocare"

TORINO, 22 FEB - "La caviglia va bene, mi sento bene e sono felice di essere tornato: sono pronto per giocare". Evangelista Lyanco, difensore brasiliano del Torino, si candida a una maglia da titolare dopo essere tornato in gruppo dopo il lungo infortunio alla caviglia. "Non mi era mai capitato di stare fuori così a lungo - ha aggiunto il centrale, ai microfoni di Torino channel - ma, per fortuna, ho una testa buona e la mia famiglia mi è sempre stata vicino, mi ha aiutato. Sono felice di tornare, di allenarmi, di stare con l'allenatore e il gruppo: farò di tutto per tornare già domenica in panchina".