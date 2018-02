Arthur, con Barcellona è tutto a posto

ROMA, 22 FEB - Ormai non ci sono dubbi: la nuova stella brasiliana Arthur, centrocampista del Gremio, lascerà Porto Alegre per trasferirsi al Barcellona. Lo ha fatto capire lui stesso, intervistato dall'emittente brasiliana Sport Tv (le sue frasi sono poi state riprese da molti 'media' spagnoli), dicendo che "con il Barcellona è tutto a posto" al termine della finale di Recopa Sudamericana vinta 5-4 ai rigori (0-0 all'andata) dal Gremio contro gli argentini dell'Independiente. "Con il Barcellona è tutto a posto", ha detto Arthur. "Non ho ancora firmato - ha aggiunto - ma le conversazioni che ci sono state date hanno dato frutti, perché le tre parti coinvolte sono interessate: sarà un buon affare per tutti".