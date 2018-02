Alisson, siamo calati ma ancora vivi

ROMA, 21 FEB - "Nell'ultima palla ha salvato tutto Bruno Peres che è stato bravissimo ed è entrato benissimo in campo. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti, poi gli abbiamo lasciato troppo spazio e loro davanti hanno qualità. Il 2-1 non era il risultato che volevamo ma siamo ancora vivi: ora la testa va al campionato'': così ai microfoni di Mediaset Premium il portiere della Roma commenta il ko contro lo Shakthar nell'andata degli ottavi di Champions league. ''Non ci siamo disuniti ma siamo calati un po' - ha aggiunto - Questa squadra a volte fatica a gestire questi momenti, nel primo tempo però abbiamo fatto bene, poi i dettagli hanno fatto la differenza questa sera".