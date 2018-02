Crotone: Capuano,riscattare ko Benevento

CROTONE, 21 FEB - Riscattare la sconfitta di Benevento e allungare sulla più diretta avversaria per la corsa salvezza. Sono questi gli obiettivi di Marco Capuano, difensore del Crotone, che spiega come la squadra sia concentrata sulla prossima decisiva sfida contro la Spal, in programma domenica nello stadio Scida. "Sappiamo - dice - che dobbiamo riscattare la sconfitta e giocare una partita importante per la salvezza. Il ko di Benevento non ci ha destabilizzato, ma ci ha dato la forza e la convinzione di allenarci con maggiore attenzione. Per migliorare nei particolari e poter fare quel salto di qualità che ci serve per conquistare la salvezza". Capuano, che sottolinea l'importanza della spinta dei tifosi, assicura che "con la Spal puntiamo alla vittoria per spazzare via la delusione di Benevento. Perdere domenica mi è dispiaciuto perché la prestazione c'è stata e siamo usciti dal campo a testa alta. E' stato un incidente di percorso, se continuiamo a migliorare le prestazioni ci toglieremo altre soddisfazioni".