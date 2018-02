Burdisso: Delusione Toro diventi rabbia

TORINO, 21 FEB - "Dobbiamo trasformare la delusione dell'ultima partita in rabbia e fare una grande prestazione a Verona". Nicholas Burdisso vuole lasciarsi alle spalle il derby e 'puntare' al prossimo impegno del Torino a Verona: "Arrivavamo da un momento molto positivo e dovevamo continuare così - ha spiegato il centrale, a Torino channel -. Dobbiamo trovare le nostre certezze e ripartire dalle cose buone fatte domenica". Le insidie non mancano, riconosce Burdisso: "Sottovalutare il Verona sarebbe un errore, sono partite chiave per noi". L'Europa è ancora alla portata dei granata: "Questi sono i nostri obiettivi, abbiamo pochi punti di distacco dal sesto posto e vincere sarà importantissimo".