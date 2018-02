Juve: Rugani, "Atalanta a viso aperto"

TORINO, 21 FEB - "L'Atalanta è una bella squadra, forte: mi piace perché gioca a viso aperto con tutti". C'è tutta la stima di Daniele Rugani nei confronti dei bergamaschi, prossimi avversari della Juventus domenica in campionato e mercoledì in Coppa Italia: "Lo ha dimostrato in Europa League - ha spiegato il difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport -, ha giocato un'ottima partita contro una squadra forte come il Borussia su un campo molto difficile. Ci sono tanti giocatori giovani, è importante per il calcio italiano: una bellissima vetrina per i giovani".