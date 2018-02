Gattuso, Milan macchina perfetta

CARNAGO (VARESE), 21 FEB - Le voci sull'instabilità finanziaria del proprietario cinese del Milan, Li Yonghong, non disturbano Rino Gattuso e la sua squadra. "No, perché gli stipendi arrivano puntuali, anche in anticipo, a livello organizzativo non ci manca nulla, è una macchina perfetta - ha chiarito l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida di Europa League con il Ludogorets -. Chi deve ricevere soldi dalla società, li riceve in anticipo. Quando parlo con Fassone, sento che nelle casse del club i soldi ci sono. Non capisco tutta questa preoccupazione. Noi dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoro, la società non ci fa mancare nulla".