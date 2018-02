Inter: rientro di Icardi ancora in forse

MILANO, 21 FEB - L'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi, si allena ancora a parte rispetto al resto dell'Inter e, solo all'ultimo momento, Luciano Spalletti deciderà se schierarlo per la partita casalinga di sabato sera contro il Benevento. Il capitano dei nerazzurri continua il recupero dall'infortunio alla coscia, rimediato nell'allenamento del 31 gennaio scorso. Spalletti ha concesso il pomeriggio libero alla squadra, annullando la doppia seduta inizialmente prevista per oggi. L'allenatore ha diretto l'allenamento mattutino per poi dare appuntamento ai giocatori direttamente a domani.