Svolta Arezzo, 99% quote club a Neos

AREZZO, 20 FEB - Cambio al vertice per l'Us Arezzo che milita nella Serie C di calcio: il 99 per cento delle quote passa a consorzio romano Neos Solution. Lo si ricava dalla visura camerale che evidenzia il passaggio di quote tra Marco Matteoni Group srl e la società consortile che era rimasta all'interno della società con il 15 per cento. Domani mattina a mezzogiorno, allo stadio, è convocata una conferenza stampa da parte di Neos Solution. Sarà presente l'imprenditore Fabio Gatto, tuttora membro del consiglio d'amministrazione dell'Arezzo nominato il 7 dicembre 2017 e mai revocato da Matteoni. La prima reazione è dell'azionariato popolare, detentore dell'uno per cento delle quote: "Il comitato - commenta il presidente del comitato Roberto Cucciniello - non è mai stato messo al corrente della volontà di cedere il pacchetto di maggioranza da parte di Marco Matteoni Group, né ha rilasciato la necessaria rinuncia al diritto di prelazione per il trasferimento delle quote a Neos Solution".