Genoa: Spolli, con Ballardini al massimo

GENOVA, 20 FEB - "Grazie alle tre vittorie di fila, adesso siamo più tranquilli e più forti. Il Genoa è fuori dalla zona retrocessione, ma il campionato è ancora lungo". Parole di Nicolas Spolli, difensore argentino e tra i protagonisti della rimonta di un Genoa capace di blindare la porta di Perin. L'arrivo del nuovo allenatore ha coinciso con il rientro dell'argentino da un infortunio: da allora i rossoblù hanno subito 6 reti in 13 partite, incontrando quattro delle prime cinque in classifica, ultima l'Inter battuta 2-0 sabato. "L'allenatore ha dato nuovo equilibrio a tutto il gruppo. Noi abbiamo accettato questa sfida, sapevamo che la squadra aveva dei grandi giocatori - ha proseguito Spolli -. Abbiamo ottenuto risultati importanti e penso che il lavoro difensivo sia un grande merito, anche se va condiviso con tutti i compagni. Stiamo giocando bene ultimamente e riusciamo anche a segnare, non solo a difenderci. Penso che Ballardini ci stia facendo dare il massimo".