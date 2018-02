Milan: Kalinic torna in gruppo

MILANO, 20 FEB - Nikola Kalinic torna a disposizione del Milan, che giovedì sarà impegnato in Europa League contro il Ludogorets, già battuto 3-0 nell'andata dei sedicesimi di finale, e poi domenica all'Olimpico contro la Roma. Dopo aver saltato le ultime tre partite, per un principio di pubalgia, l'attaccante croato "sta molto, molto meglio e si è allenato", ha spiegato il medico dei rossoneri Stefano Mazzoni, dopo la seduta di stamattina alla quale invece non ha preso parte "per precauzione" il difensore Mateo Musacchio, "per un dolore a un polpaccio da valutare nelle prossime ore". Si avvicina il momento del ritorno di Andrea Conti. A cinque mesi dalla rottura del legamento crociato, "il ginocchio sta bene", ha detto Mazzoni: "I test atletici hanno dato esito soddisfacente, adesso sta seguendo un programma individualizzato con l'obiettivo di alzare il livello di condizione". Infine, il medico ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Storari: "La cicatrizzazione della lesione muscolare del polpaccio è completa".