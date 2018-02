Albiol, pensiamo a coro nostri tifosi

NAPOLI, 20 FEB - "E' bello cantare sotto la curva a fine partita ma confesso che ogni volta che lo facciamo pensiamo a come sarebbe farlo all'ultima giornata in casa dopo aver vinto lo scudetto". Lo ha detto il difensore del Napoli Raul Albiol a Radio Kiss Kiss, citando il momento in cui alla fine delle partite del San Paolo i calciatori azzurri vanno sotto la curva a cantare "Un giorno all'improvviso". "Sarà Napoli-Crotone - dice - e chissà sarebbe bello cantarla con lo stadio che festeggia, ci pensiamo ogni volta". Albiol, che ha vinto tanti trofei tra Valencia, Real Madrid e nazionale spagnola, spiega il clima vincente di Napoli:"Ci vuole la mentalità della squadra - dice - tutti dobbiamo essere concentrati e avere lo steso sogno, e ce l'abbiamo. Sappiamo che si può fare e anche avere tutta la città con noi è fondamentale. Tutti ci abbiamo pensato sin dall'inizio della stagione. Certo non funziona per forza, c'è un'altra squadra molto forte e dobbiamo lottare con loro. L'importante sarà sapere che alla abbiamo dato tutto".