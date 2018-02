De Rossi, non è una stagione sbiadita

ROMA, 20 FEB - "Noi vogliamo passare il turno non per mettere in salvo la stagione, ma perché vogliamo fare bene e toglierci delle soddisfazioni. Ancora è tutto da giocare e non vedo perché dobbiamo già pensare a una stagione sbiadita anche se in campionato ci siamo allontanati da quello che poteva essere un sogno a inizio anno". Lo ha dichiarato il capitano della Roma, Daniele De Rossi, alla viglia dell'impegno con lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Champions League. "C'è bisogno di passare il turno, di un altro scatto dopo quello nel girone, porterebbe a vedere in maniera differente questa stagione - aggiunge poi il centrocampista che ha preso il posto di Florenzi in conferenza stampa a causa di un problema intestinale accusato dal terzino che lo mette a rischio per la partita di domani -. Significherebbe entrare tra le prime otto d'Europa. Sicuramente a fine stagione, a prescindere dalla nostra posizione, sarebbe un punto di arrivo diverso rispetto al venire eliminati adesso".