Di Francesco,Roma vuole quarti Champions

ROMA, 20 FEB - "Nell'ultimo periodo abbiamo alzato tantissimo i ritmi d'allenamento cercando di lavorare molto per fare un grande finale di stagione, a partire dalla gara di domani con lo Shakhtar Donetsk". Così il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions. "Ragioniamo partita per partita, con l'ambizione di poter passare il turno e arrivare ai quarti. Vogliamo portare a casa un risultato positivo. Sarà fondamentale evitare cali di tensione, dare continuità al lavoro difensivo e offensivo. Loro sono bravi nel palleggio, e la nostra forza starà nel rimanere compatti e concentrati, ma ho visto una squadra in grande crescita e mi auguro di rivederla ancora meglio domani". Il tecnico non si è sbilanciato sull'utilizzo del turco Cengiz Under: "In campo non scende Under, ma la Roma. Poi ovvio siamo ben felici di averlo con noi visto che in questo periodo è un giocatore che determina tanto, cercheremo di gestirlo nel migliore dei modi, ma non dirò se giocherà dall'inizio".