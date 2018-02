Milan, la preoccupazione di Fabbricini

ROMA, 20 FEB - "Sono preoccupato per il Milan in quanto è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo della federazione. Vediamo come si sviluppano le cose, certo leggendo alcune prime pagine fanno pensare molto, per cui dobbiamo stare molto attenti. Cercherò di avere qualche contatto in questi giorni con il Milan e capire". Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini commenta così l'inchiesta che vede il patrimonio del proprietario dei rossoneri, Yonghong Li, messo all'asta dal tribunale cinese. "Se andava verificato meglio dalla Lega di A? Bisogna stare dentro le cose per poter giudicare - ha aggiunto Fabbricini a margine della presentazione del Museo del Calcio internazionale avvenuta alla Camera dei Deputati a Roma - io non c'ero dentro e questa cosa è scoppiata ieri a livello mediatico. Cercherò di mettermi in contatto con qualcuno per cercare di capire e se ci sono margini per poter stare tranquilli o meno. Certo, il patrimonio del Milan è un patrimonio enorme".