Mondiali 2018: hotel Mosca alzano prezzi

MOSCA, 20 FEB - Il servizio federale russo di sorveglianza dei diritti dei consumatori ha multato gli hotel di Mosca per un totale di quasi 6 milioni di rubli (circa 95mila euro) per aver aumentato i prezzi nel periodo antecedente alla Coppa del Mondo. Lo riporta la Tass. "La somma totale delle ammende amministrative imposte è di 5.948.200 rubli", ha riferito il servizio federale in seguito ai controlli effettuati dalla sua filiale di Mosca (127 ispezioni durante la preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2018 afferma il rapporto). Sulla base di questi controlli, 198 soggetti giuridici e 181 titolari di uffici sono stati chiamati a rispondere per violazione della legge sulla tutela dei consumatori e dei requisiti sanitari.