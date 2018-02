FA Cupo:Man City eliminato da club di C

LONDRA, 19 FEB - Clamoroso in Coppa d'Inghilterra, la FA Cup. Il Manchester City dominatore della stagione è stato eliminato in un match degli ottavi di finale dal Wigan, club della League One, ovvero l'equivalente della serie C italiana. Il Wigan, che giocava in casa, ha vinto 1-0 con una rete al 34' st di Grigg. Il City ha giocato in dieci dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Delph dopo un brutto fallo. Per la squadra di Guardiola sfuma così la possibilità di conquistare tutti i trofei della stagione, ovvero la Champions (accesso ai quarti già certo dopo il 4-0 a Basilea nell'andata degli ottavi), la Coppa di Lega (finale con l'Arsenal domenica a Wembley) e in Premier, dove il vantaggio sul Manchester United è di +16. Nel finale ci sono stati momenti di alta tensione, con Aguero protagonista in negativo (ha aggredito un tifoso che aveva invaso il, campo e lo stava insultando), mentre nell'intervallo c'era stata una lite, con scambio d'insulti, fra i due allenatori Guardiola e Paul Cook.