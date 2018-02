Conte, contro Barça serve match perfetto

LONDRA, 19 MAR - Difficile quanto stimolante, così Antonio Conte presenta la doppia sfida con il Barcellona, accettando per il Chelsea il ruolo di "sfavorito". Appena 4 vittorie nelle ultime 12 partite, solo nell'ultimo settimana i Blues sembrano essere tornati in carreggiata. Ma contro la capolista della Liga servirà un'impresa. "Giocare partite contro squadre così forti deve essere di grande stimolo per noi - le parole di Conte -. E' un tipo di incontro che ci deve trasmettere grande entusiasmo. Dobbiamo essere impazienti ed eccitati: affrontiamo il Barça". Se il Chelsea non perde contro i catalani da 7 confronti, la squadra di Valverde ha subìto una sola sconfitta in stagione. Allo Stamford Bridge non ci sarà Coutinho, inutilizzabile in Europa, mentre tra i Blues mancherà Tiemoue Bakayoko. Ma i riflettori saranno puntati su Lionel Messi, che non ha mai segnato al Chelsea in 8 tentativi. "E' il miglior giocatore al mondo, capace di fare la differenza in ogni momento - dice Conte -. Dovremo giocare la partita perfetta".