Calcio: Arezzo, senza stipendi sciopero

AREZZO, 19 FEB - L'Aic annuncia lo stato di agitazione dei calciatori professionisti tesserati con U.S. Arezzo srl e indice sin d'ora lo sciopero degli stessi per domenica 25 febbraio, auspicando che il club, posto il preavviso di sciopero, adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute quantomeno per le mensilità di novembre e dicembre 2017, e comunque alle sue obbligazioni contrattuali, entro venerdì 23 febbraio. Solo questo potrebbe evitare l'esercizio del diritto di sciopero. E' quanto riportato in una nota dell'Aic sulla situazione dell'Arezzo calcio e dei suoi tesserati che si sono autofinanziati la trasferta di ieri a Pontedera (Pisa). La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì e, sempre nella stessa giornata, è in programma un incontro tra una delegazione della Lega Pro e il sindaco Alessandro Ghinelli. Previsto anche un incontro, in sede, prima con i dipendenti dell'Arezzo e poi, sul campo, con lo staff tecnico e i giocatori.