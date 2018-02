Diritti tv: domani commissione Lega A

MILANO, 19 FEB - E' in programma domani una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i diritti internazionali e aggiorneranno i club di Serie A sulla visibilità che avrà il campionato all'estero attraverso gli accordi con i broadcaster internazionali. Fra i temi sul tavolo c'è anche lo scenario dei diritti domestici. La Lega e l'advisor Infront stanno preparando le risposte agli 11 quesiti sollevati dall'Antitrust, il cui verdetto sull'esito del bando per intermediari indipendenti (chiuso con l'accettazione dell'offerta da 1,05 miliardi di euro di MediaPro) è atteso non prima delle elezioni politiche del 4 marzo. La commissione deve anche occuparsi del bando per Coppa Italia, Supercoppa italiana e altri diritti accessori.