Champions: Roma partita per l'Ucraina

FIUMICINO (ROMA), 19 FEB - La Roma è in volo per Kharkiv, in Ucraina, dove mercoledì sera giocherà l'andata degli ottavi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk guidato da Paulo Fonseca. I giallorossi sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter di Alitalia che arriverà alle 20.30 locali, le 19.30 in Italia. Allo scalo romano Di Francesco ed i giocatori, preceduti dall'arrivo di Francesco Totti, sono stati incitati da alcuni sostenitori ed operatori aeroportuali, che non hanno mancato di scattare dei selfie. Domani, nel primo pomeriggio, è in programma l'incontro con la stampa ed a seguire l'allenamento al Metalist Stadium.