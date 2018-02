Di Francesco, contro Shakhtar alla pari

ROMA, 19 FEB - "Sulle chance di qualificazione ai quarti dico 50 e 50, perché ritengo lo Shakhtar un'ottima formazione. Ma anche noi non siamo da meno, per cui ce la giocheremo alla pari". A 48 ore dall'impegno contro la formazione turca al Metalist Stadium di Kharkiv, Eusebio Di Francesco mette sullo stesso piano la sua Roma e la formazione ucraina. "Ricordiamoci che lo Shakhtar ha eliminato il Napoli, che in questo momento sta dominando il campionato italiano insieme alla Juventus. E' una signora squadra, ben allenata, che sa quello che vuole - aggiunge al sito dell'Uefa il tecnico giallorosso - Dobbiamo dare il massimo dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione e dell'aspetto tecnico-tattico. Questo potrebbe fare la differenza nell'arco delle due gare. Dovremo essere bravi a sbagliare meno degli altri. Naturalmente passare il turno sarebbe per noi motivo di grande orgoglio, ma anche di grandissimo entusiasmo, sia per il gruppo sia per l'ambiente".