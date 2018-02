Rosetti, progetto Var procede bene

ROMA, 19 FEB - "Il progetto Var sta procedendo in modo positivo. Anche ieri si sono verificate due situazioni oggettive di fuorigioco ed in entrambe l'intervento è stato preciso ed accurato, portando al giusto annullamento dei gol di Napoli e Milan. Siamo soddisfatti. Dobbiamo continuare a migliorare sul fronte dell'uniformità di interpretazione ed intervento". Roberto Rosetti, supervisore del progetto Var, promuove la tecnologia che l'Italia sta sperimentando, con Germania, Portogallo e, dall'inizio dell'anno, Inghilterra. Ed anticipa che si arriverà ad informare gli spettatori su come l'arbitro ha preso una certa decisione dopo l'intervento del Var: "Ci si arriverà in un periodo relativamente breve, anche mostrando sui maxi schermi degli stadi le immagini dell'azione sulla quale il Var è intervenuto e perché".