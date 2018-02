Ballardini, Inter ko giocando da squadra

ROMA, 19 FEB - "Come abbiamo battuto l'Inter? Giocando da squadra. Con attenzione, generosità, qualità". Così ha risposto Davide Ballardini, a proposito del successo di sabato sera sui nerazzurri. Le armi che sono sembrate mancare alla formazione allenata da Spalletti: "La sensazione è stata di avere davanti grandi giocatori, con qualità straordinarie, che però faticano a trovare un legame tra loro - ha detto Ballardini -, ad essere umili e determinati, doti alla base di ogni risultato positivo". Di recente Ballardini ha giudicato Mattia Perin "portiere di livello mondiale". "Non so se Perin sia migliore di Donnarumma, so che è un portiere di livello mondiale - ha ripetuto - Donnarumma l'ho visto giocare, sia in tv che dal vivo, penso sia altrettanto bravo. Io parlo di Perin perché ho la fortuna di vederlo in azione ogni giorno e sono certo di quello che dico".