Atalanta:Gomez, rimontiamo il B.Dortmund

ROMA, 18 FEB - E' rammaricato per il pareggio contro la Fiorentina ma è ottimista in vista del ritorno di Europa league con il Borussia Dortmund Papu Gomez ''oggi abbiamo fatto una buona partita anche se è un peccato non avere vinto, ma è un buon pareggio contro una bella squadra. La rimonta contro il Borussia Dortmund? Ci crediamo con tutte le nostre forze - dice ai microfoni di Sky Sport - perché sappiamo che abbiamo fatto molto bene là e possiamo fare gol, essere pericolosi. Ovviamente loro sono una squadra importante ma a Reggio Emilia con il nostro pubblico dobbiamo essere intelligenti a non prendere gol ma penso che ce la possiamo fare''.