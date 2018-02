Inter:Toldo,Spalletti risolverà problemi

MILANO, 18 FEB - ''Non è un bel periodo ma Spalletti è un gran condottiero e saprà risolvere queste problematiche: basta che i ragazzi si trovino e faranno del loro meglio per chiudere questa fase negativa che è solo di risultati''. L'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo, intervistato da Mediaset, analizza il momento della squadra nerazzurra. ''Questi ragazzi - dice - devono solo isolarsi, ritrovare un filo conduttore e fregarsene della pressione da fuori. A differenza di altre squadre l'Inter fa sempre notizia, nel bene e nel male''. Amaro, invece, il giudizio del direttore di La7 Enrico Mentana: ''L'Inter è una società abbandonata a se stessa. Il presidente vive a chilometri di distanza, come il proprietario. L'allenatore e la squadra vengono così lasciati liberi di sbagliare e non c'è un progetto visibile'', dice Mentana che rilancia l'idea dell'azionariato popolare: ''L'Inter conta 50mila spettatori in media a S.Siro ogni settimana. Una specie di azionariato popolare si può anche concepire per una grande squadra''.