Insigne, Juve? Pensiamo a vincerle tutte

ROMA, 18 FEB - ''Abbiamo dato una grande risposta perché giovedì non abbiamo fatto benissimo, ne eravamo consapevoli e oggi pomeriggio abbiamo dato dimostrazione che se ci impegniamo tutti e non prendiamo nessuna partita sottogamba, possiamo fare risultato contro chiunque'': così ai microfoni di Sky Lorenzo Insigne commenta la vittoria del Napoli contro la Spal. ''L'abbiamo preparata bene tutta la settimana con grande concentrazione - ha aggiunto - perché anche la partita di andata l'abbiamo vinta con un'azione individuale di Ghoulam, che si era inventato un gran gol. La Spal ci aveva dato fastidio già all'andata e noi abbiamo cercato di giocare con la cattiveria giusta volendo la vittoria a tutti i costi''. Per quanto riguarda il testa a testa con la Juventus, Insigne dice: ''Sappiamo che per vincere il campionato noi dobbiamo vincerle tutte, quindi pensiamo a noi stessi e cerchiamo di scendere in campo e di fare sempre risultato. Al di là di quello che fa la Juve''.