Calcio: derby alla Juve, Torino ko 1-0

TORINO, 18 FEB - Il derby della Mole va alla Juventus che scavalca il Napoli e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. Decide l'incontro una rete di Alex Sandro al 33' del primo tempo. Gol contestato dai granata che volevano fosse riconosciuto un fallo di Bernardeschi, poi autore dell'assist, all'inizio dell'azione. La Juventus non ha risentito dell'uscita di Higuain dopo un quarto d'ora per un problema alla caviglia sinistra, infortunata una decina di minuti prima in uno scontro con Sirigu, portiere del Torino. L'attaccante è stato sostituito proprio da Bernardeschi, che si è mosso bene. Al 21' del secondo tempo si è rivisto in campo anche Paulo Dybala. Torino bene fino al gol, poi - nonostante mancasse un'ora di gioco al termine - la formazione di Mazzarri non è riuscita a costruire una reazione efficace e Szczesny ha vissuto un pomeriggio tranquillo, fatta eccezione per un tiro da lontano di Iago Falque.