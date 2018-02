Lazio: Inzaghi "Verona occasione unica"

ROMA, 18 FEB - "Domani è per noi un'occasione unica per tornare in zona champions. Non dimentichiamo che con Milan e Juventus siamo gli unici a lottare su tre fronti. Dobbiamo dare il 120% perché nessuno ti regala niente". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del posticipo di campionato contro il Verona. Gara che vede i biancocelesti obbligati a vincere per invertire il trend di 4 sconfitte nelle ultime 5 sfide comprese le coppe. Con l'Inter sconfitta ieri a Genova, la Lazio può tornare quarta in classifica: "Questo momento ha colto di sorpresa anche noi - ha chiarito l'allenatore laziale - tutti passano questi momenti, meglio ora che tra due mesi". "Mugugni? Non ce ne sono - ha concluso Inzaghi - con Anderson un chiarimento immediato e sono contento per come è rientrato".