Toro-Juve: Higuain ko, lascia dopo 15'

ROMA, 18 FEB - Gonzalo Higuain ha abbandonato il derby al 15' del primo tempo per infortunio. ì'attaccante argentino si era infortunato in uno scontro di gioco con Sirigu al 4', riportando un colpo alla caviglia sinistra. Ha stretto i denti per una decina di minuti, quindi ha chiesto il cambio, zoppicante. Al suo posto è entrato in campo Bernardeschi.