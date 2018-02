Juve con A.Sandro davanti, Toro 4-1-4-1

TORINO, 18 FEB - Sturaro a centrocampo e non Marchisio, Alex Sandro avanzato con Bernardeschi in panchina e in difesa Rugani al posto di Benatia acciaccato. Sono le novità nella formazione della Juventus per il derby della Mole che si gioca alle 12.30 al 'Grande Torino'. Mazzarri ha optato per una squadra prudente, 4-1-4-1 con Belotti unica punta, in panchina Ljajic e Niang. L'undici bianconero è Szczesny, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah, Khedira, Pjanic, Sturaro, Douglas Costa, Higuain, Alex Sandro. La formazione del Torino è Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro, Rincon, Falque, Baselli, Obi, Ansaldi, Belotti.