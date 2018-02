Inter: Spalletti, momento di fragilità

ROMA, 17 FEB - "Quando si va in svantaggio a fine primo tempo con un episodio del genere non è facile, soprattutto in questo periodo, riottenere la fiducia. Però nella ripresa abbiamo cercato di fare la partita ma non riusciamo a gestire la palla come vorremmo. Poi ci manca tranquillità, appena succede un episodio a nostro sfavore". Così l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta col Genoa. "Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima, siamo stati in partita e aspettavamo l'episodio giusto, invece è arrivato l'autogol che ci ha creato problemi, perché siamo in un momento di fragilità e poi reagire diventa difficile". "La squadra non ha mollato, non ha sbagliato l'atteggiamento, ci sono stati episodi che ci sono girati contro. Dobbiamo tornare a lavorare in maniera seria e a credere nelle nostre potenzialità".