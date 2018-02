Inter: Ausilio, un segnale da Spalletti

ROMA, 17 FEB - "E' ora di finirla di parlare di mercato ed è giusto ora dare i giusti meriti a una squadra che sta facendo bene. Al momento i punti sono sufficienti per entrare in Champions e dobbiamo continuare così. I panni in casa Inter sono pulitissimi, Spalletti ha voluto dare un segnale sul valore della squadra e dei suoi giocatori". Lo ha detto il ds dell'Inter, Piero Ausilio, prima della partita dei nerazzurri col Genoa a Marassi. "La prossima settimana dovrebbe essere quella del rientro di Icardi - ha aggiunto -. Sta lavorando molto ma non abbiamo voluto correre rischi. Clausola raddoppiata per lui? Non ci sono problemi, il contratto è stato rinnovato da poco ma c'è il piacere reciproco di proseguire insieme e, quando sarà il momento di fare qualcosa, la faremo senza farlo sapere a nessuno".