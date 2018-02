Perotti, la Roma ha ripreso il cammino

ROMA, 17 FEB - 17 FEB - "Stiamo riprendendo il cammino che avevamo avuto nel girone d'andata ed è fondamentale. Avevamo allentato un po' la tensione e dovevamo tornare a vincere anche perché ora arrivano le sfide difficili. Questo non è un campionato facile: a parte Juve e Napoli, tutte stanno perdendo dei punti". Cosi' l'attaccante della Roma Diego Perotti dopo il successo a Udine. "Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a vincere e ora possiamo pensare alla Champions con più tranquillità", ha aggiunto ai microfoni di Premium Sport. "Sono molto contento per Under, è molto umile, non parla ancora l'italiano ma è educato ed è un ragazzo formidabile: si merita tutto questo - ha detto ancora Perotti -. Sono contento anche del mio gol. Era importante per me e per la squadra perché stavamo soffrendo un po'. Poi a livello personale, perché è sempre bello segnare".