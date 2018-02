Allegri,stagione passa da rigori falliti

TORINO, 17 FEB - "Tre rigori sbagliati, contro Atalanta, Lazio e Tottenham: la stagione della Juventus passa da questi tre errori". A fine conferenza pre-derby Allegri ci pensa su e vede un bilancio lusinghiero, anche se l'ottavo di Champions dopo il 2-2 dell'andata sembra in salita. "I ragazzi stanno facendo una stagione straordinaria - è la difesa del tecnico bianconero -. In Europa abbiamo le stesse probabilità di passare il turno che avevamo prima dell'andata. L'unico problema è che martedì, contro il Tottenham, abbiamo azzeccato il 55% dei passaggi contro il 70-75% della nostra media abituale. Tecnicamente è stata una 'tragedia', ma abbiamo avuto molte occasioni noi e poche loro, quindi non vedo perché non dovremmo essere positivi per il ritorno".