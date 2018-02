Calcio: Gattuso, Cutrone voli basso

MILANO, 17 FEB - "Cutrone deve volare basso, lavorare, riposare e fare l'amore". Rino Gattuso dà al suo giovane attaccante l'antidoto per non montarsi la testa dopo l'exploit di questi mesi. "Con Cutrone tutti devono stare tranquilli in questo momento, non cominciamo a fare paragoni a destra e a manca, a parlare di Nazionale - ha frenato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con la Sampdoria, in cui Cutrone sarà probabilmente confermato titolare perché Kalinic è ancora alle prese con l'infiammazione all'inguine -. Patrick deve crescere e volare basso. Non deve pensare di essere il giocatore più giovane della storia del Milan che ha fatto più gol. Deve lavorare, riposare, spero si trovi una bella fidanzata così starà a casa. Deve lavorare, riposare e fare l'amore".