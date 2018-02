Gattuso, spero di restare al Milan

MILANO, 17 FEB - "Sono mancato cinque anni, ora spero di rimanere il più a lungo possibile al Milan". Rino Gattuso non nasconde l'ambizione di essere più di un traghettatore per i rossoneri. "Per me adesso c'è il Milan, la partita con la Sampdoria di domani. Spero di rimanere più a lungo possibile, ma non è scritto da nessuna parte". "Potrei finire anche ai giovanissimi della gallaratese - ha chiarito il tecnico alla vigilia della sfida di San Siro, senza commentare le offerte arrivate dall'estero in queste settimane -. Come ho sempre detto, l'ultimo problema del Milan devo essere io. Se sono qua è perché Fassone e Mirabelli hanno creduto in me. Io do massima disponibilità, posso aspettare anche fino al 31 agosto".