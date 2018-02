Serie B: Cremonese-Bari 0-1

CREMONA, 16 FEB - Finisce 0-1 (0-0) la sfida playoff allo stadio Zini tra Cremonese e Bari. Una gara mai decollata veramente. Nel primo tempo più propositiva la squadra di Tesser con i pugliesi attenti in difesa e a non sbilanciarsi troppo. Una sola mezza occasione per Brighenti controllata dal portiere barese. Il Bari aspetta e trova il momento giusto al 19' della ripresa con D'Elia che insacca sugli sviluppi di un cross. Il Bari chiude ogni spazio, ma la Cremonese ci prova fino alla fine. Pesce dalla distanza trova lo spiraglio giusto ma la sfera sbatte sul palo. Nel finale è forcing dei grigiorossi con Scamacca e Scappini che non trovano lo spiraglio al termine di un paio di mischie. Il Bari soffre ma tiene il risultato fino al 90' guadagnando tre punti pesantissimi e uscendo dalla crisi lontano dal campo di casa.