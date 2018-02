Torino:Ansaldi, derby partita eccellenza

TORINO, 16 FEB - "Non è una partita, il derby è la partita". Christian Ansaldi dimostra di essersi calato nella realtà del Torino, caricando di significati la sfida di domenica contro la Juventus: "Una partita importantissima per noi come per tutti i tifosi - ha spiegato ai microfoni di Torino Channel -. Mi aspetto una festa e speriamo di continuare a festeggiare anche dopo la partita. Domenica darò tutto vogliamo diventare grandi, vincere un derby contro la Juve sarebbe troppo importante".