Krol, se scudetto Napoli torno per festa

NAPOLI, 16 FEB - "Il Napoli mi diverte e vince. Può conquistare il titolo dopo tanti anni e se vince lo scudetto tornerò sicuramente per la festa". Ruud Krol torna a Napoli e promette di essere con i tifosi sul lungomare in quella che tutti sognano come la festa del terzo scudetto per gli azzurri. "Il mio cuore resta sempre a Napoli - dice Krol - speriamo sia l'anno di Sarri". Una festa che lui avrebbe voluto vivere da calciatore, ma il suo Napoli si fermò al terzo posto nella stagione 1980-81: "Fummo un po' sfortunati - dice - facemmo un ottimo gruppo con Marchesi, eravamo molto uniti. Poi ci furono un paio di autogol sfortunati".