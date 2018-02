Genoa: Ballardini, emozioniamo i tifosi

GENOVA, 16 FEB - "Vogliamo far emozionare il nostro pubblico". Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida con l'Inter. Un Genoa reduce da due vittorie consecutive in trasferta ma che dovrà fare i conti soprattutto con le assenze. Oltre a quelle di Izzo, Veloso e Rossi si sono aggiunte quelle di Taarabt e soprattutto Biraschi. "Lunedì li valuteremo. Biraschi ha un problema muscolare alla gamba destra e Taarabt alla schiena, entrambi non sono a disposizione per domani sera". Nonostante le assenze il tecnico, che festeggerà le 200 panchine in serie A, rimane fiducioso. "Siamo concentrati sulla partita e crediamo di esserci preparati bene con attenzione a tutto quello che si deve fare domani. L'Inter? Mi sembra una squadra guarita e che sta bene. Dovremo essere molto bravi davvero in ogni momento della partita come squadra - ha aggiunto -. Dovremo essere molto attenti, molto generosi e con tanta personalità".