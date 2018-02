Snai: serie A, Juve favorita nel derby

ROMA, 16 FEB - Bianconeri favoriti nel derby con il Torino, in programma domenica all'ora di pranzo. Sul tabellone Snai il successo juventino viaggia a quota 1,75. La vittoria granata, che manca dal 2015, è a 4,75, il pareggio vale 3,65. I quotisti vedono una partita contratta, con meno di tre gol complessivi e la scommessa Under è a 1,70. Sfida Europa League domenica tra Milan e Samp e le quote danno ragione a Gattuso, favorito a 1,73, mentre la Samp dovrà fare i conti con il poco esaltante rendimento esterno e viene data vincente a 4,75, il pareggio è a 3,80. Il Napoli è strafavorito in casa sulla Spal - a 1,14 la vittoria, il pareggio a 8,00, colpo emiliano a 18 - e anche la Lazio nell'ospitare il Verona. Il ritorno al successo dei biancocelesti dopo quattro sconfitte è dato a 1,20, contro il 7,00 sulla «X» e il 13 per il blitz veneto.