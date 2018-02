Crotone, Benali 'qui mi sento a casa'

CROTONE, 16 FEB - "Tre punti con Benevento o Juventus sono sempre tre punti". Così Amhad Benali, centrocampista del Crotone. "E' una partita importante come tutte altre - dice il calciatore. Noi la stiamo preparando con estrema cura come abbiamo fatto per le altre sfide. Stiamo lavorando per vincere senza sottovalutare l'avversario. Per noi non è una partita decisiva ma una gara sicuramente da vincere per fare punti e continuare a muovere classifica". Il centrocampista, nato in Inghilterra ma di nazionalità libica, arrivato a Crotone a gennaio, spiega il suo inserimento nella nuova realtà: "Voglio ringraziare i ragazzi, Zenga e lo staff che mi hanno fatto sentire subito a casa. Qui siamo una grande famiglia: si mangia insieme, si esce insieme. Ci si allena bene in settimana". Un ambiente che aiuta a restare tranquilli e giocare per il risultato comune. "Non ho segnato ancora, è vero. Ci sto provando, se arriva il gol sarà bene, ma ora non è importante. Ora dobbiamo fare punti".