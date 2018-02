Inter: a Genoa senza Perisic e Icardi

MILANO, 16 FEB - L'Inter domani in campo a Marassi contro il Genoa senza Icardi ne' Perisic: il centravanti argentino e l'esterno croato non sono tra i convocati di Luciano Spalletti per la trasferta di campionato. Icardi e' ancora alle prese con i postumi del problema muscolare accusato a fine gennaio, Perisic invece non è disponibile per un problema alla spalla emerso domenica scorsa contro il Bologna.