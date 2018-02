Udinese:Oddo, Champions non distrae Roma

UDINE, 16 FEB - "Non penso che in questo momento la Roma si possa far distrarre dalla Champions". Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, non si aspetta 'sconti' dai giallorossi nell'anticipo di domani. "La Roma - ha detto oggi in conferenza stampa - ha l'obiettivo di un'altra qualificazione Champions. Sarebbe da pazzi che si potesse far distrarre perché ha giocatori di altissimo livello. Stimo tantissimo Di Francesco; è un amico, un compaesano. È bravissimo, ha dato la sua impronta alla Roma, una squadra aggressiva, non ha paura di giocare alto e dare pressione in avanti, sempre e costantemente, quando perde palla va alla riconquista. Non sta attraversando un momento idilliaco come all'inizio, ma ci sta, sono gli alti e bassi di un campionato, ma viene da due vittorie, sta bene, è galvanizzata da queste e dal fatto che deve giocare la Champions. Sarà una partita difficile per noi".