Hamsik:ß"Non possiamo fare certe figure"

(ANSA) NAPOLI, 15 FEB - "Non ci possiamo permettere di fare brutte figure in Europa. Il Lipsia ha messo in campo qualcosa in più ed è venuto a vincere qui". Lo ha detto Marek Hamsik, dopo il ko del Napoli in Europa League contro il Lipsia. "Peccato per il terzo gol preso - ha aggiunto lo slovacco - perché si poteva ribaltare: vincere 3-0 fuori casa non sarà facile. Sapevamo che non sarebbe stata facile contro il Lipsia, siamo andanti anche in vantaggio e dovevamo gestire meglio; prendere cosi tanti gol in casa in Europa non va bene". Hamsik ammette che, "sicuramente non è stato - ha detto - il Napoli di sempre. Noi abbiamo potenzialità per arrivare fino in fondo anche in questa competizione, dobbiamo crescere sotto il punto di vista caratteriale. In Italia siamo competitivi e facciamo delle cose incredibili, dobbiamo fare lo stesso anche in Champions e in Europa League. Poco pubblico? Non ci dovrebbe condizionare, è una partita europea e dovremo dare sempre il massimo. Dovevamo fare molto meglio".