Calcio:Junior Tim Cup fa tappa a Bologna

BOLOGNA, 15 FEB - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme ad Andrea Poli del Bologna, accolto oggi all'Oratorio San Giuseppe Lavoratore di Bologna. "Sono cresciuto nell'oratorio del mio paese - ha detto il giocatore rossoblu - e incontrare questi ragazzi mi fa tornare in mente tanti bei ricordi legati alla mia infanzia. Da piccolo desideravo scendere in campo in stadi importanti e fortunatamente sono riuscito a coronare il mio grande sogno. La Junior TIM Cup è un evento incredibile perchè consente a tanti bambini di calcare palcoscenici importanti e vivere giornate indimenticabili". Bologna ospiterà la Junior TIM Cup nel prepartita di Bologna-Sassuolo, quando al Dall'Ara le squadre della Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani e dell'Oratorio San Marco scenderanno per sfidarsi in un'amichevole sullo stesso campo dei loro idoli calcistici, sostenuti dal calore dei tifosi sugli spalti.